Sarajevo, Campionati del mondo di kikboxing: il Bojanese Amatuzio sfiora l'impresa con l'irlandese Stephenson : Il giovane si laurea vicecampione del mondo

Impresa sfiorata dal nostro atleta Mattia Amatuzio di Bojano (della Fighting Ring ASD), cede nettamente nell'ultimo round dopo aver combattuto a pari merito, se non qualcosa in più, i primi due round. Concentrazione e voglia di vincere, occhi dritti sull'avversario, colpo su colpo, calcio su calcio, tutto in poche frazioni di secondo. Ogni tanto sono arrivate delle scorrettezze da parte dell'avversario, ma Mattia ha incassato il colpo e, dopo le cure mediche, è tornato più forte e lottato con tutte le sue forze.

Il pubblico era quello delle grandi occasioni, tutti gli atleti azzurri gridavano a uniscono "Mattiaaa Mattiaaa" incitando il nostro azzurro.

A Bojano tutti sintonizzati per la diretta, in Palestra, la "sua" palestra, il tifo più forte, il tifo più teso, il tifo dei compagni di allenamento, il tifo dei piccoli campioni che stanno crescendo, il tifo degli allenatori... tutti stasera erano incollati alla tv, allo smartphone, al tablet al pc per vedere la diretta. La diretta del CAMPIONE!

Non so cosa si sono detti all'angolo nel terzo round e sui punteggi, ma si è notato un atteggiamento anomalo di Mattia che non è più riuscito ad essere incisivo ed ha abbassato più volte la guardia permettendo all'avversario di arrivare a bersaglio.

Onore all'irlandese che ci ha creduto fino alla fine dove invece Mattia ha ceduto.

Comunque un grande risultato, grande Mattia, il nostro VICE CAMPIONE DEL MONDO, tutto Molisano, tutto Bojanese.