Roma, Gruppo Folklorico Città di Agnone partecipa alla Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari.

Oggi 26 ottobre a Roma si celebra la Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari. Da tutta Italia si concentreranno a Roma le rappresentanze dei gruppi folk di varie regionella “Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari” istituita il 31 luglio scorso su istanza della Federazione italiana tradizioni popolari.con Direttiva del Presidente Conte del 31 luglio 2019, ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini sulla rilevanza culturale ed economica che hanno le tradizioni popolari italiane. Anche il Gruppo Folklorico Città di Agnone sarà protagonista dell'evento

ll raduno è fissato per le ore 14 in piazza Colonna con gruppi folklorici, bande musicali, cori e sbandieratori. Alle 15 partirà la “parata della Gioia” passando per piazza del Popolo, via del Corso, piazza Venezia e Campidoglio. Alle 17 ci sarà l’incontro con il presidente del consiglio Giuseppe Conte e con le altre autorità. La chiusura della manifestazione è prevista per le 18:30 con esibizioni estemporanee dei gruppi folkoristici.