Calcio serie D, il derby va al Campobasso: sconfitta l'agnonese. Perde a Matelica il Vastogirardi

Domenica da dimenticare per le squadre altomolisane che giocano in serie D. Bene invece per il Campobasso che proprio al Civitelle di Agnone smuove la sua classifica vincendo il derby del Civitelle tra altomolise e molise centrale.

Il risultato con cui i lupi rossoblu si sono aggiudicati la partita è di 2- 1. Crisi terminata per i campobassani? Per ora sembrerebbe di sì essendo riusciti nell' intento di muovere la classifica e riposizionarsi al centro. Stop per i granata altomolisani dopo una serie di risultati positivi.

E a Matelica arriva il secondo stop consecutivo anche per il Vastogirardi. Un sonoro 3- 0 ha fermato la classifica dei gialloblù e aprendo un momento importante di passaggio a vuoto per la compagine di Farina. Che per ora resta con 13 punti la meglio posizionata delle molisane. La vetta è lontana 11 punti ma la salvezza per le squadre molisane sembra essere a portata di mano.