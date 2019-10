Odense, Danimarca European KARATE Championship: Erika Riformato, bojanese si qualifica per le finali

Lo sport Molisano e, in particolare, quello bojanese, negli ultimi giorni è stato costellato di stelle.

Oggi è toccato ad Erika Riformato salire sul podio dell’European KARATE Championship che si è tenuto a Odense in Danimarca.

Ieri una strepitosa Erika Riformato batte l'atleta rumena favorita alla vittoria finale e si qualifica per disputare domani mattina le semifinali e le finali della sua categoria juniores kumite 55 kg.

La notte ha portato consiglio, calma e concentrazione e la nostra Erika ha affrontato il match in maniera impeccabile pagando solo un po’ di inesperienza e… forse, un po’ di furbizia dell’avversaria. Il match, infatti, è stato combattuto, pieno di tecnica, anzi di ottima tecnica, pieno di grinta e, a pochi momenti dal termine dell'incontro, la nostra Erika piazza un kizami che gli viene regolarmente assegnato portandola in vantaggio. Questo le avrebbe donato maggior spinta nel rush finale, sicuramente. Furbamente però l'atleta inglese, mostra l'occhio tumefatto, danno che si era procurata in un incontro precedente e la terna arbitrale decide, purtroppo, di annullare il punto assegnato ad Erika. A questo punto la nostra atleta, delusa dalla situazione, perde la concentrazione che fino ad allora l’aveva resa quasi imbattibile, e l'atleta inglese trova l'ippon vincente. Peccato! A fine incontro Erika si fa prendere dallo sconforto e dalla delusione proprio perché consapevole di essere la favorita alla medaglia d'oro, ma a volte esperienza, furbizia e fortuna possono avere la meglio anche su bravura e superiorità tecnico-atletica.

Resta l’amaro in bocca per una gara dominata e che avrebbe potuto aprire orizzonti diversi, ma questo non toglie la cosa più importante di tutte: aver dimostrato sul campo di essere tra le prime atlete di karate (per la sua categoria e la federazione wukf) a livello internazionale. Per questo un grazie ad Erika per averci donato delle emozioni fortissime e un in bocca al lupo per il futuro!