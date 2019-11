8^ giornata di andata del campionato Juniores nazionale girone L

Olympia Agnonese - Fidelis Andria 1-0

I ragazzi di mister Fusaro finalmente si sono imposti in casa con una prestazione grintosa e determinata .

Una vittoria che mancava nelle mure amiche dalla vittoria sul Giulianova. I ragazzi hanno lottato per un risultato pieno, un gol di rapina in area di rigore, segnato a dieci minuti dalla fine dall'agnonese Pallotto Dario classe 2004,subentrato nel secondo tempo.

I giocatori ospiti hanno colpito due volte la traversa una al primo e l'altra al secondo tempo.

Nel finale di partita bisogna purtroppo constatare che si sono verificati litigi tra giocatori in campo con vari spintoni e insulti "episodi che non fanno bene al gioco del calcio" ha affermato con amarezza il responsabile del settore giovanile agnonese, Fernando Sica

Nella foto Pallotto Dario