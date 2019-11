Calcio Serie D, l'Olympia beffata nei minuti di recupero:Notaresco batte l'Agnonese 2-1

3 Novembre 2019

10^ giornata serie "D" girone "F" S.N. Notaresco 2 -Olympia Agnone1

Che quella di oggi allo stadio Vincenzo Savini di Notaresco, fosse una gara nelle previsioni dei più,impossibile per l'Olympia, il campo nei fatti ha raccontato tutta un'altra storia. Si l'Agnone soccombe e soffre l'avversario nei primi 30' di gioco nei quali subisce anche la rete dello svantaggio ad opera di Romano, che va in rete con un colpo di testa capitalizzando al massimo la battuta di un calcio di punizione.

L' Agnone, dopo aver concesso tanto all'avversario, si riorganizza e comincia a giocare con il piglo delle grandi, sfiorando più volte la rete. Rete del pareggio che arriva nei primi minuti della 2^ frazione di gioco con Kone,

L'Olympia domina la gara e riesce anche a raggiungere il vantaggio con una rete di Acosta, annullata dall'arbitro come spesso sta capitando in questo scorcio iniziale di campionato. L' Olympia vuole la vittoria non molla l'attenzione e ne conserva l'iniziativa in modo costante, ma non sempre la fortuna premia gli audaci. La gara volge al termine, l'arbitro, concede un abbondante recupero tot. 6', troppi!

Nelle file dellOlympia , comincia a serpeggiare un po' di nervosismo che porta a diverse ammonizioni. Siamo al 93' errore grossolano della difesa Agnonese, calcio di punizione a favore del Notaresco, dal quale ne scaturisce la beffa per l'Olympia, vantaggio Notaresco, con Gaetani. Nei restanti minuti finali Acosta nervosissimo trova anche il modo di farsi espellere,commettendo un fallo ingenuo e inutile.

L'arbitro decreta la fine delle ostilità, lasciando nelle file dell'Olympia, tantissima amarezza e delusione per aver subito una sconfitta immeritata, che analizzando i fatti della gara anche un pareggio ne sarebbe stato un risultato penalizzante. Purtroppo il regolamento recita che vince la squadra che mette la palla in rete almeno una volta più dell'avversario, oggi il Notaresco è andato in gol 2 volte, l'Agnone 1 sola volta.