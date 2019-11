Calcio serie D,il Vastogirardi non sbaglia gara e batte il Cattolica con il risultato di 3 - 2

Il Vastogirardi affronta la gara di oggi con il favore del pronostico almeno sulla carta compito piuttosto agevole, stando a quello che la classifica attuale recita.

La formazione del Cattolica, cerca nella gara odierna, quel risultato positivo che potrebbe farla uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica, in cui attualmente ristagna.

Il Vastogirardi, conferma i pronostici della vigilia e batte tra mille difficoltà la cenerentola Cattolica S.M.

Gara accorta quella del Vastogirardi, che non si lascia condizionare dagli aspetti facili che la gara presenta. Affronta il compito con umiltà e rispetto per l'avversario, fattore importantissimo in qualsiasi forma di competizione. Non lascia nienta al caso e con molta dedizione, affronta l'avversario come quando si affronta la prima della classe

Nel dettaglio della gara si evidenzia una costante iniziativa del Vastogirardi che nei primi minuti di gioco sfiora il vantaggio diverse volte, colpendo un palo, ed altre conclusioni su cui trova l'opposizione del portiere Benedettini.

Al 35' fallo in area su Pettrone,l'arbitro decreta il calcio di rigore a favore del Vastogirardi, si incarica della battuta dagli undici metri Kyeremateng, che realizza.

La risposta del Cattolica, è immediata ed al 40' usufruisce di un calcio di rigore che viene trasformato da Merlonghi, che riporta l'incontro sulla parità.

La seconda frazione di gioco non modifica il copione, sempre i Vastesi, in costante iniziativa, che viene premiata al 50' con un'azione personale di Kyerenateng, il quale salta in corsa il suo diretto avversario,controlla in modo perfetto la sfera e batte di sx in diagonale su 2^ palo il portiere ospite. Al 57' i Vastesi triplicano con un bellissimo gol ad opera Varsi.

Gara chiusa? no, al 69' errore difensivo del Vastogirardi, rigore per il Cattolica batte Cisse cheke-Yacouba, che realizza accorciando le distanze. Il clima e le temperature, scendono ulteriormente, il vento e la pioggia mettono a dura prova la resistenza dei 22 ragazzi in campo. Finalmente si giunge alla fine della gara, il Vastogirardi, si aggiudica la gara con il risultato di 3 - 2 ed incamera ulteriori tre punti nella scala della classifica generale.