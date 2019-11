Olympia agnonese Juniores, difficile 2- 2 rimediato sul campo dell'Avezzano

Bella e entusiasmante partita dei ragazzi della Juniores Olympia che hanno pareggiato per 2-2 sul difficile campo in erba naturale di Avezzano inzuppato di acqua per la pioggia caduta prima e durante la gara.

I ragazzi di Fusaro in svantaggio per 2-0 nei primi 25 minuti hanno reagito con forte determinazione e aggressività per cercare di riequilibrare il risultato accorciando le distanze al 40' del primo tempo con Di Falco.

Primo tempo chiuso per 2-1 .

Nel secondo e' un continuo assedio alla porta avversaria e finalmente si è pervenuti al pareggio con un gran gol di Di Pietro nei minuti di recupero.

Da segnalare la buona prova di tutta la squadra ma una grande partita dal centrocampista Milone Francescoclasse 2003, che ha percorso in lungo e in largo il campo per tutti i 90 minuti trascinando la squadra al pareggio."Ne sentiremo parlare" afferma Sica "buon investimento"

Da segnalare un rigore netto non concesso dall' arbitro su un atterramento in area di De Falco che solo lui purtroppo non ha visto dando la simulazione al giocatore. Ahimé che errore!!