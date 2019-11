Calcio serie D girone F: sconfitta per il Vastogirardi 2-0 a Montegiorgio

Sconfitta per il Vastogirardi, con il più classico dei punteggi 2-0 sul campo di Pianella Tamburrini di Montegiorgio, risultato che tutto sommato ci può stare, anche se accettare una sconfitta non è mai facile, esistono sempre i se ed i ma. Comunque questa matricola al di fuori del risultato di oggi, in questo difficile torneo sta ben figurando.

Marcatori : Titone ( Montegiorgio)

Mariani( Montegiorgio)

Note:Espulso a fine primo tempo nel sottopasso degli spogliatoi il capitano del Vastogirardi Sergio Ruggeri numero 5