Calcio serie D, pareggio amaro per il Campobasso sul campo della penultima Cattolica

Pareggio amaro per il Campobasso che impatta con il risultato di 1-1 sul campo del Cattolica S.M squadra che occupa la penultima posizione della classifica generale. Dimostrazione ulteriore che nel calcio non esistono partite facili e soprattutto partite da sottovalutare.

Formazioni

CATTOLICA S.M. (4-4-2): Aglietti, Barellini, Guarino, Gaiola, Gabrielli, Maggioli, Moroni, Pasquini, Cissè, Merlonghi, Fabbri

A disposizione: Cuomo, Bernardi, Tomassini, Notariale, Rizzitelli, Gasperoni, Stallone, Guglielmi, Battistini

Allenatore: Emmanuel Cascione

CAMPOBASSO (4-3-1-2): Natale, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Sbardella, Bontà, Tenkorang, Musetti, Cogliati, Candellori

A disposizione: Tano, Martino, Agostinelli, Pistillo, La Barba, Pizzutelli, Zammarchi, Njambè, Giampaolo, Alessandro

Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: De Capua di Nola

PRIMO TEMPO

1' Tutto pronto al Calbi. Calcio d'inizio per il Cattolica

3' Prima incursione del Lupo dalla sinistra con Candellori che mette in mezzo senza trovare compagni a raccogliere

5' GOL DI COGLIATI: contropiede di Musetti che inventa un assist per Cogliati che di destro non sbaglia!

12' Ribaltamenti di fronte senza occasioni negli ultimi minuti, fase di studio tra le due formazioni

14' Contropiede del Campobasso con Cogliati che prova a lanciare Musetti in profondità, passaggio lungo che termina in out

17' Ci prova il Cattolica da calcio piazzato di Maggioli dai 30 metri, palla alta sulla traversa

19' Ancora padroni di casa in attacco con un cross dalla sinistra per l'incornata di Fabbri, alta sulla traversa

20' Ammonito Brenci (C)

27' Ammonito Pasquini (Cat)

29' Ammoniti Vanzan (C) e Merlonghi (Cat)

30' Ammonito Bontà (C)

35' Cattolica in contropiede, Guarino tenta il tiro da distanza impossibile, palla a lato

37' Contropiede rossoblù con Sbardella che arriva al tiro ma la sua conclusione è debole e finisce in out

42' Campobasso in avanti con Bontà sulla sinistra che serve Cogliati, tentativo di cross respinto da un difensore giallorosso

45' + 2' di recupero

46' Ammonito Tenkorang (C)

47' FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

45' Si riparte a Cattolica. Possesso palla per il Campobasso

53' In questo avvio di ripresa, il Cattolica manovra ma non riesce ad arrivare al tiro

55' Ammonito Gaiola (Cat)

57' Sostituzione Cattolica: Rizzitelli per Merlonghi

61' Occasione per il Lupo con Cogliati che calcia bene di prima ancora su invito di Musetti, respinge Aglietti

64' Pericoloso il Cattolica con Fabbri in contropiede, salva tutto Sbardella

65' Doppia sostituzione Cattolica: Battistini per Cissè, Stallone per Pasquini

71' Sostituzione Cattolica: Gasperoni per Maggioli

73' Sostituzione Campobasso: Pizzutelli per Musetti

78' Ancora Lupi in avanti con Fabriani che crossa dalla destra per il tiro al volo di Tenkorang, alto di poco

80' GOL DEL CATTOLICA: Rizzitelli sfrutta bene un cross dalla destra, indecisione difensiva e l'attaccante giallorosso ne approfitta

86' Sostituzione Campobasso: Alessandro per Brenci

90' + 3' di recupero

93' FINE DELLA PARTITA