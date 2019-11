Calcio femminile: rimandato l'esordio di Gloria Marinelli,Italia batte Malta 5-0.

Le azzurre guidate dalla ct Milena Bertolini hanno battuto con un sonoro 5 a 0 le avversarie del Malta, nella partita disputata allo stadio abruzzese “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (AQ), valida per la corsa alla qualificazione nel girone B degli Europei del 2021. Davanti a 3mila (che hanno sfidato, insieme alla ragazze in campo, la pioggia incessante) la vittoria è arrivata grazie ad una doppietta di Valentina Cernoia e gol dell’abruzzese Daniela Sabatino, seguito dalle reti di Manuela Giugliano e Giada Greggi.

A Castel di Sangro era presente una folta delegazione di agnonesi, giunti per vedere la partita sperando fermamente di poter ammirare la bravura di Gloria Marinelli, nata a Agnone, per la seconda volta convocata in nazionale. Ma nonostante i cori di richiesta dei ragazzi della scuola calcio della polisportiva Olympia Agnonese, rivolti alla Mister Milena Bertolini, Gloria non ha fatto il suo esordio in nazionale.

Gloria Marinelli ha mosso i primi passi da giocatrice nella scuola calcio agnonese, giocando sempre con i pari età di sesso maschile, non essendoci a tutt'oggi una squadra femminile. Seguita sempre attentamente da Sica, il responsabile del settore giovanile, che da subito e dall'alto della sua lunga esperienza ne aveva colto le capacità e la bravura.