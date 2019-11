Olympia Agnonese, il punto all'undicesima giornata di campionato.Gualtieri: compagine in ripresa, peccato per i punti persi all' inizio

L'Olympia Agnonese, dopo la brillante prestazione di domenica scorsa, terminata con una vittoria ottenuta ai danni di una per niente arrendevole Jesina. Torna sul rettangolo di gioco per la ripresa degli allenamenti in vista dell'incontro che la vedrà opporsi presso lo Stadio Della Vittoria, all' A.S.D. Tolentino.

Ripresa che ha visto questi ragazzi, ieri Martedì, insieme allo staff tecnico, affrontare, oltre alla fatica fisica anche le avverse condizioni atmosferiche dal tempo inclemente, fatto di freddo, pioggia e vento che sul campo delle Civitelle ti taglia il viso e congela il corpo. Ma nonostante le tante difficoltà, cosa che purtroppo avverrà sempre più spesso considerato il periodo in cui si va incontro.

Per chi li osserva da spettatore nota che tanta è la voglia e la determinazione e lo spirito di sacrificio con cui il gruppo affronta le avversità, per farsi trovare nelle migliori condizioni fisiche all'incontro che ne segue. All'oggi dopo 11 giornate di campionato, questa squadra occupa l'ottava posizione nella classifica generale, con percorso media punti di 1,36 a partita non male per una salvezza certa.

Bisogna però aggiungere che tanto è il rammarico per i diversi punti lasciati per strada, un po' per distrazioni personali del gruppo, ma anche aggiungo, per tante sottrazioni di episodi regolari, che gli sono stati negati.

La fiducia della tifoseria locale nei confronti di questa squadra è tanta, in virtù delle certezze, che progressivamente si evidenziano. Tanto merito va a quelle persone che hanno cucito sapientemente il tutto, dandosi una struttura organizzativa Societaria, con compiti ben distribuiti all'interno della stessa, fattore che poi alla fine fa la differenza e ne beneficiano tutti.

La redazione di Altomolise net, fa un grandissimo in bocca al lupo all'Olympia e che domenica, si possa gridare viva il lupo!