Olympia Juniores, sabato l' incontro al Civitelle con il Notaresco: impegno difficile con la seconda in classifica

Sabato 16 Novembre la Juniores nazionale dell 'Olympya Agnonese affronterà i pari età presso lo stadio civitelle di Agnone alle ore 14. 30 il San Nicolò Notaresco srl. una squadra forte che occupa il secondo posto in classifica del girone L

I ragazzi di Fusaro sono carichi e ce la metteranno tutta per portare a casa il punteggio pieno.

Anche quest' anno il responsabile del settore giovanile Sica, sta lavorando per amalgamare la squadra tra i ragazzi di Agnone e di altri paesi del Molise ,ragazzi provenienti dalla Campania, la Calabria, la Sicilia, il Veneto, la Puglia e ragazzi extracomunitari . Insomma presso la scuola calcio dei Agnone c'è la rappresentanza dell'intera nazione.

I ragazzi sono tutti inseriti nel progetto SCUOLA E CALCIO, frequentano le scuole superiori di Agnone, alcuni anche con ottimi profitti. Fra di loro sono presenti ragazzi che ingrossavano le cifre della dispersione scolastica in Italia, ma che con la giusta motivazione conciliano l'attività sportiva con la ripresa degli studi. Sica oltre ad essere un ottimo dirigente,con il suo fare paterno incoraggia i giovani a riprendere gli studi e a comprendere che non basta sapere usare i piedi nel gioco, ma anche la testa e lo studio è fondamentale per raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita.

Ottima palestra di vita lo sport, in particolare i giochi di squadra che facilitano l'integrazione, la socializzazione, lo spirito di gruppo. In questo la scuola calcio Agnonese è maestra.