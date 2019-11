Olympia Agnonese, gara chiave domani per i granata col Tolentino

Tolentino-Olympia Agnonese. Match valido per la dodicesima giornata di Serie D girone F.

Gara da prendere con le molle quella di domani domenica 17 Novembre per L'Olympia

Un Tolentino che si presenta al confronto di domani, rinfrancato e con il morale a mille, per essere entrato in settimana tra le migliori otto squadre d'Italia, avendo ottenuto la qualificazione ai quarti di finale nella gara di Coppa Italia, disputata mercoledì 13, che lo ha visto vittorioso con il risultato di 4-2 sul Mezzolara calcio, frazione del comune di Budrio in provincia di Bologna, militante nel girone "D" della medesima serie.

- L'Olympia consapevole delle difficoltà che la gara presenta, affronterà l'incontro con lo spirito, degli umili, sapendo che solo con la compattezza e unità d'intenti, si possa fare risultato pieno e cioè incamerare 3 punti che la proietterebbero a ridosso delle prime della classe. L'unica nota, negativa, è che questa squadra, da diverse gare non riesce ad andare in campo con tutti gli effettivi, dato il susseguirsi delle varie squalifiche, oggi saranno di nuovo assenti Pejic', appiedato dal giudice sportivo, per recidiva in ammonizioni, 5^ infrazione" e il terminale offensivo Acosta, che deve scontare la 2^ giornata inflittagli dal giudice sportivo.

Domenica 17/11/ 2019 ore 14:30, Tolentino, stadio "della Vittoria", arbitra l'incontro la signora Graziella Pirriatore, della sez. di Bologna.