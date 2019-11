Campionato juniores, battuta d'arresto per l' agnonese, Sica: ci speravamo per muovere la classifica

Campionato Juniores 10 giornata girone L

16 Novembre 2019 Stadio Civitelle di Agnone

Agnonese 1-San Nicolo' Notaresco 2

Brutta partita giocata dalla Juniores Olympia Agnonese. Nel primo tempo si è vista una squadra priva di mordente e lacunosa.La speranza era quella di vedere i ragazzi di mister Fusaro maggiormente determinati fra l'altro con l'apporto del centravanti di prima squadra Agosta che nel 2tmp è andato in gol accorciando le distanze del punteggio dal 2-0 a 2-1 ma nulla ha potuto per portare la squadra in parità nonostante una ultimissima occasione avuta davanti alla porta dove nessuno è stato sufficientemente veloce da mettere la palla in rete dopo un grande intervento del portiere.

Gli avversari ben organizzati molto aggressivi e ben disposti in campo hanno messo sopratutto nel primo tempo in difficoltà i giovani dell'Agnonese.

"Peccato afferma il responsabile Sica non ci voleva questa battuta di arresto, si sperava molto in questa partita casalinga per fare risultato pieno e risalire la classifica. Vista la nostra formazione in campo.

Ma il calcio è imprevedibile mai dire mai!"