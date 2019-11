Vastogirardi deciso a raggiungere in fretta la salvezza batte anche il Chieti 2-0

12^ gionata serie D girone F

Vastogirardi - Chieti

Gara senza infamia e senza lode quella del Vastogirardi oggi presso lo stadio civitelle di Agnone.

Buon inizio gara del Vastogirardi che sovente mette in difficoltà la retroguardia del Chieti, squadra il Chieti dal cammino altalenante in campionato ed anche oggi ne conferma la sua irregolarità. Al susseguirsi di azioni improduttive di entrambe le squadre, ne viene fuori al 33' minuto l'episodio favorevole al Vastogirardi, calcio di rigore, che alla battuta dagli undici metri trasforma il solito Kyremateng, oggi al suo sesto rigore concesso e trasformato. La reazione del Chieti c'è, ma il portiere del Vastogirardi, Caparro,si dimostra attento e sventa con bravura in diverse occasioni. Si chiude il primo tempo con il vantaggio della squadra ospite per 1-0.

La seconda frazione di gioco vede il Chieti manovriero affacciarsi spesso nell'area avversaria, il Vastogirardi, difende con ordine e riparte creando non poche apprensioni al portiere ospite Camerlengo.

Al 90' il Vastogirardi si dimostra cinico e va in gol con D'Aguanno chiudendo la contesa con il più classico dei punteggi 2-0 insediandosi così in piena zona playoff.