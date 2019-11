Olympia Agnonese, dopo la tempesta Tolentino ora la quiete prima della gara con l'Avezzano

Da Martedì 19, l'Olympia è tornata sul terreno del civitelle per la ripresa degli allenamenti. Animi distesi dell'intero organigramma, dopo lo stress del fine gara

di domenica.

Oggi la Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale dilettanti ha emesso il Comunicato Ufficiale N°53 del 20/11/2019, e con esso le decisioni del Giudice Sportivo. Per le sanzioni comminate al U.S.Tolentino 1919, ne siamo profondamente dispiaciuti. Perché comunque all'interno della società calcio Tolentino, operano persone dai sani principi morali, che si spendono in sacrifici notevoli per portare avanti il progetto sportivo. Non si può con un attimo di tensione, perdere la credibilità sportiva, che in tantissimi anni di attività si era conquistata, con comportamenti esemplari, di tutti pubblico compreso, fatti di correttezza, ospitalità e cordialità.

Messo il tutto in archivio, ci si proietta con la mente serena all'incontro di domenica prossima, quando al Civitelle scenderà, l'Avezzano, reduce da un pareggio ottenuto tra le mura amiche, contro la pur sempre protagonista di questo torneo, il Matelica.

Che gara sarà? per adesso parliamo di un gruppo in costante crescita,con una acquisita fiducia.

Quel che possiamo rilevare, è che quando una squadra è in crescita, entra in uno stato di grazia,che incrementa la consapevolezza dei propri mezzi, favorendo l’innalzamento di obiettivi e livelli nelle prestazioni.

L'unico neo di questa squadra e su cui bisogna lavorare, cosa che sicuramente sarà oggetto di discussione in settimana da parte del mister, è la fase di NON POSSESSO. Distrazioni, paure e spazi, come quelli concessi nei minuti finali di gara all'avversario Tolentino, possono far sì che si butti al vento tutto quanto c'è stato di positivo nella prestazione.

NON SI PUÒ BUTTARE GIÙ IN DUE MINUTI, IL CASTELLO COSTRUITO IN NOVANTA.

La gara che si va ad affrontare Domenica 24, quando al civitelle sarà di scena

l'avversario Avezzano, dovrà essere memore delle amnesie concesse. Vedi gol subito, traversa ed episodio contestato.

Ragazzi, dai "RESILIENZA".