Castel di Sangro,La polisportiva agnonese al workshop sulle attività di base delle scuole calcio:relaziona il responsabile tecnico Gianluca Damiani

Lunedì 18 novembre 2019 presso il Centro Federale Territoriale di Castel di Sangro si è svolto il Workshop Tecnico denominato "L' Obiettivo del Programma di Sviluppo Territoriale". Durante l'incontro che si è tenuto con una lezione per la prima parte sul campo e successivamente nella Sala Conferenza dello Stadio Patini, il Responsabile Tecnico del CFT Gianluca Damiani dopo aver illustrato sinteticamente la composizione dell'intero Staff Tecnico e Amministrativo che presta la propria attività all'interno della Struttura, con la presenza delle varie figure professionali che collaborano, ciascuna delle quali con mansioni e funzioni ben specifiche e differenti, ha messo in evidenza i criteri organizzativi, le finalità principali, e i concetti basilari che caratterizzano l'Attività di Base nell'insegnamento ai Ragazzi delle Scuole Calcio dei principi fondamentali, focalizzando l'attenzione dei Dirigenti e dei Tecnici presenti sull'importanza della metodologia di lavoro adottata nel corso della settimana durante le esercitazioni tecnico-tattiche suddivise in varie Stazioni tenendo in considerazioni il numero dei Ragazzi divisi a loro volta in Fasce d'età.

Il Workshop rappresenta indubbiamente un momento formativo e significativo che contribuirà ad accrescere la partecipazione delle Scuole Calcio e delle Scuole Calcio di Élite alle quali è rivolto

All' incontro formativo da rimarcare la presenza per la Polisportiva Olympia Agnonese del Responsabile del Settore Giovanile Prof. Fernando Sica e dei Tecnici Michele Delli Quadri e Gianluca Castagnelli (Allenatori della Categoria Esordienti) e di Gaetano Zarlenga Tecnico e Allenatore della Categoria Pulcini. Sempre durante l'incontro è stato stabilito, considerata la partecipazione, della Polisportiva Olympia Agnonese che si è sempre contraddistinta nel suo impegno assiduo per aver dato risalto al Settore Giovanile, che i ragazzi delle Scuole Calcio che nella stagione in corso si dimostreranno più talentuosi (o dotati) verranno esaminati da osservatori durante le partite di campionato e scelti appositamente per portarli al CFT per effettuare provini