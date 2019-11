Calcio serie D, terzo successo consecutivo per l' agnonese: 1- 0 sull' Avezzano, trend positivo

Olympia Agnonese - Avezzano Match valido per la13^ giornata del campionato di serie "D" girone "F"

Arbitra l'incontro il sig. Domenico Leone della sezione di Barletta.

L'Olympia, torna a giocare sul proprio terreno, dopo la trasferta di Tolentino, che l'ha vista vittoriosa, tra tante polemiche.

Con la gara di oggi si cerca di conquistare la 3^ vittoria consecutiva per consolidare ulteriormente la buona posizione di classifica.

Le statistiche degli incontri in precedenza disputati tra le due compagini vedono un dominio dell'Avezzano, con tre vittorie, contro una sola dell'Agnone e due pareggi.

L'Agnonese gioca al gran completo, non avendo nella rosa assenze per defezioni fisiche e squalifiche.

L'Avezzano proverà a conquistare punti che la potrebbero portare fuori da una classifica sino ad oggi deficitaria.

La gara odierna, nella fase iniziale si sviluppa in un sostanziale equilibrio, che vede ristagnare il gioco a meta' campo, le due compagini provano a crearsi reciprocamente difficoltà, che il più delle volte sfumano per imprecisione. Da sottolineare i quasi nulli interventi di ambedue i portieri, ad eccezione dell'unico e difficile intervento ad opera del portiere ospite Fanti che al 30' si erge a protagonista su una bordata di Pejic e sventa in angolo.

Giunti al 35' l'Agnone, viene fuori dal torpore domina e comprime l'Avezzano, nella propria metà campo, fino ad egemonizzare la fase finale.

Tanto è che arriva costantemente nei pressi dell'area avversaria e va alla conclusione con i suoi attaccanti diverse volte.

A conclusione e coronamento del tanto dato in pochi minuti, raggiunge il vantaggio al 40' con una bellissima realizzazione di Acosta, che di testa su cross di Nicolao, chiude il cerchio sullo sviluppo di una perfetta azione corale.

Al 46' minuto si chiude la prima frazione, Olympia 1 - Avezzano 0.

Al ritorno in campo salta agli occhi un Avezzano, del tutto trasformato e deciso a riportare la gara sui binari della parità. Avezzano lotta con decisione su tutti i palloni e cerca di ripartire sfruttando gli errori che l'avversario spesso gli concede.

Passano i minuti e l'Olympia va sempre più in sofferenza ma non molla, decisa com'è a portare il risultato positivo fino alla fine della gara. L'ostinato e determinato Avezzano nei minuti finali della gara mette l'Agnone alle corde e crea tantissime difficoltà e apprensione all' avversario, ma nonostante il tanto pressing finale non riesce a modificare il risultato, che dopo 4' di recupero si chiude con la vittoria dell'Agnone per 1 - 0

L'Olympia, da tre settimane viaggia in corsia preferenziale e questo le consente di non trovare ostacoli sul proprio percorso.