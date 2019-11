Calcio, campionato serie D girone F:crollo del Vastogirardi sul campo del Giulianova

Real Giulianova vs U.S. Vastogirardi

campionato serie D girone F

Gara valevole per la 13^ giornata di andata

Dirige la gara il sig Giacomo Lencioni della sez. di Lucca

Giornata negativa per la compagine altomolisana del Vastogirardi che subisce una sconfitta per 4-1 allo stadio Rubens Tadini di Giulianova.

Inizio gara scoppiettante del Vastogirardi che al 27' di gioco si porta in vantaggio sul Giulianova con un gol del difensore Nespoli. La squadra ospitante seppure in un momentaneo stato di difficoltà, cerca e trova le giuste motivazioni reagendo all'impatto negativo, che la squadra ospite gli ha creato. Reagisce, crea e raggiunge il risultato di parità nei minuti finali del primo tempo, su calcio di rigore al 38' con Suriani.

2^ frazione di gioco, il Vastogirardi, non regge l'urto di un convinto e deciso Giulianova e soccombe per altre ben tre volte.

51' di nuovo in gol Suriani, autore di una doppietta.

59' gol di Cipriani

89' gol Forcini che chiude le ostilità

Al 90'+ 4 di recupero da registrare l'espulsione dell'attaccante del Vastogirardi, Keyremateng.