Calcio serie D, test non proibitivo per l' Agnonese domenica all'Aragona di Vasto

Test difficile ma non proibitivo, quello che l'Olympia, andrà ad affrontare domenica 1^ Dicembre, allo stadio Aragona di Vasto.

Ambedue le compagini vivono alla stato attuale un momento di grazia.La Vastese, domenica 24, ha violato lo stadio Nicola Tubaldi, battendo la ex capolista Recanatese sul proprio terreno, con il risultato di 4-2 che sa tanto di impresa, attualmente occupa la 7^ posizione della classifica con 19 punti, seppure in concomitanza con le due molisane del girone Campobasso e Vastogirardi.

La Vastese, gioca con i favori del pronostico, vantaggio dato dal fatto di disputare la gara sul proprio terreno di gioco, avendo dalla sua il sostegno caloroso e corposo del pubblico di fede biancorossa.

L'Olympia Agnonese, viaggia sulle ali dell'entusiasmo, ultime tre gare tre vittorie, non incontrando ostacoli sulla corsa che l'ha portata alla 6^ posizione della classifica generale, con 21 punti.

Gara quella che si andrà ad affrontare, da parte dei granata, da pianificare mentalmente, quindi più testa che cuore.

Partita dal difficile pronostico,entrambe le compagini hanno nell'organico le caratteristiche per far sì che la gara possa girare a proprio favore.

Da una visione personale, ho certezza che qualsiasi esso sia il risultato finale,sarà comunque una bellissima giornata da vivere, per lo spettacolo che le due squadre riusciranno a trasmettere sul terreno di gioco e per quello che il pubblico di entrambe le società, con il loro trasporto coinvolgente, faranno in modo da rendere l'evento una significativa giornata all'insegna della sportività.