Calcio serie D, una Agnonese stanca impatta all'Aragona di Vasto e interrompe la serie positiva

14^ Giornata di andata domenica 1° Dicembre 2019

VASTESE C. 1902 - OLYMPIA AGNONESE

Lo stadio Aragona si presenta per l'occasione pieno di colori, entrambe le tifoserie hanno dato del loro meglio per allestire l'evento, anche il clima ha voluto contribuire, rendendo lo stadio illuminato da un bellissimo sole.

Ore 14 :30: inizio gara con fuochi di artificio, 2' di gioco calcio di punizione per la Vastese, dal vertice dx palla scodellata in area, dormita generale dell'Olympia, sulla sfera irrompe Esposito F. e deposita in rete per il vantaggio biancorosso. Nemmeno il tempo di battere la ripresa del gioco, e l'Olympia pareggia.

3' battuta profonda da metà campo verso la zona esterna di dx, dove si invola Diakite e prima che la sfera termini a fondo campo,la raggiunge, riesce a crossare, attraversa tutta l'area di rigore e termina sul secondo palo dove si fa trovare pronto Acosta, che non sbaglia e riporta il risultato sulla parità.

L'Olympia colpita a freddo reagisce, pareggia, diventa padrona del campo e gioco, produce occassioni in serie, al 14' Diarra solo davanti al portiere vastese Bardini, si lascia ipnotizzare e gli calcia addosso,mancando una rete più facile da realizzare che sbagliare.

16' Acosta in area perfetto controllo della sfera, con uno stop a seguire di petto, calcia a volo di destro a colpo sicuro, ma il pallone viene deviato da un difensore,.

21' nuova occasionissima per Kone, che colpisce in corsa di testa mandando il pallone a stamparsi sulla traversa, smorzando così l'urlo di gioia dei tifosi che già pregustavano il vantaggio. La Vastese non si scompone attende pazientemente e gioca sugli errori che l'avversario gli concede, senza però creare difficoltà.

Si giunge al termine della 1^ frazione di gioco e il rammarico Olympia è tanto per le occasioni mancate.

Inizio della 2^ frazione di gioco è sempre l'Oympia a dettare i tempi, al 1' si conquista un calcio d'angolo,la difesa Vastese libera.

3' episodio dubbio in area su Minacori,l'arbitro lascia proseguire.

Passano i minuti la Vastese cresce e toglie dai piedi dell'Agnone la padronanza di gioco, mettendo spesso in apprensione la difesa ospite, L'Olympia comincia ad accusare segni di stanchezza, sbagliando molto in disimpegni e regalando palloni all'avversario e su uno di questi al 65' subisce il gol dello svantaggio ad opera di Ribeiro Dos Santos, lasciato inspiegabilmente solo vicino la linea di porta in sospetta posizione di gioco. Vantaggio Vastese, un'Olympia ormai stanca e demoralizzata non riesce più ad essere efficace per poter riportare il risultato sulla parità. Si giunge al 90' e nemmeno i 5' concessi dal bravo direttore di gara sig. Marco Marchioni, della sez di Rieti, riescono ad evitare la sconfitta.

Nel calcio non esistono previsioni certe, perché a smentire il tutto cè sempre l'impoderabile della prestazione, ove giocano fattori come l'attenzione,l'applicazione e la giusta e costante concentrazione dei singoli che porta poi a rendere ed a essere un gruppo omogeneo. In assenza di tali presupposti gli esiti finali delle gare non hanno mai delle certezze.

Possiamo in qualche modo dedurre che la prestazione odierna dell'Olympia, anche se ottima, sia lo specchio e figlia di dette condizioni che oggi sono venute meno.

Oggi l'Olympia in diverse occassioni si è specchiata, dimostrando poco cinismo per poter chiudere la gara nei momenti necessari e poca attenzione nelle occassioni che hanno decretato il vantaggio e la vittoria del match a favore della Vastese.