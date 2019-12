La 'Ndocciata riscalda l'Olympia in previsione della gara di anticipo di sabato vs il Pineto

Si giocherà sabato 7 Dicembre alle ore 14:30 il match valido per la 15° giornata tra Olympia Agnonese e Pineto presso l'impianto Civitelle di viale Castelnuovo ad Agnone.

Come richiesto dalla società molisana,il match è stato anticipato per questione di ordine pubblico e logistico.L'incontro avrebbe coinciso con il rito più grande del fuoco , La 'Ndocciata, evento unico in Italia che attrae migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Le contendenti si presentano al confronto entrambe reduci da una sconfitta.

L'Olympia ha lasciato a Vasto, l'intera posta in palio, con tanto rammarico, per le occasionissime da gol non realizzate.

Il Pineto, incappato in una giornata negativa, subisce sul terreno amico,una severa punizione ad opera del Montegiorgio. Il giorno 7 dicembre, sicuramente non si recherà ad Agnone nelle vesti di ospite riverente per assistere alla "Ndocciata".

Entrambe stanno cercando in settimana le motivazioni necessarie, per arrivare all'incontro di Sabato, con la giusta condizione psicofisica.

Per l'Olympia, l'unico risultato risultato appagante sarebbe la vittoria, che la porterebbe a quota 24 punti nella classifica, con una media a partita di 1,6 p. Numeri che stanno a indicare una salvezza certa. Con possibilità, se il trend positivo ne trovasse conferma, di potersi inserire tra le favorite per la zona playoff.

Non parliamo di fantascienza, questa dell''Agnone è squadra completa,avendo omogeneità nella rosa, ben assemblata, ben allenata, e fattore non da poco ha dalla sua una organizzazione societaria strutturata per obiettivi orientati a pensieri diversi da quelli di una semplice salvezza.

L'unico neo che si può trovare in questa squadra e lo ripeto, avendone la convinzione, è che per essere ancora più protagonista deve migliorarsi nell'attenzione e nella costante concentrazione nei minuti topici delle gare. Spesso si sono concesse all'avversario situazioni di vantaggio, dovute al poco cinismo sotto porta, e al non attuato fare di necessità virtù, nelle situazioni di difficoltà.