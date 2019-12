Serie D Girone F, Vastogirardi a Fiuggi con un occhio “intelligente” sul mercato. Marinucci Palermo e mister Farina analizzano il prossimo match di campionato.

VASTOGIRARDI. Domenica 8 dicembre alle ore 14.30 la Polisportiva Vastogirardi allenata da mister Francesco Farina scenderà in campo a Fiuggi contro la formazione locale per 15°esima giornata di andata del Campionato Nazionale Dilettanti Girone F. Ad analizzare il match i commenti del Direttore Sportivo della società altomolisana Giorgio Marinucci Palermo e proprio l’allenatore Francesco Farina.

“In questa finestra di mercato invernale – spiega Giorgio Marinucci Palermo – la società resterà vigile ed attenta e valuterà se ci sarà la possibilità di puntellare la rosa.

Naturalmente, tra noi, qualche elemento che ha trovato poco spazio è giusto che valuti anche altre situazioni.

Lo stesso dicasi per qualche giovane profilo in cui crediamo molto, tipo Doganieri, che volendo potrà provare , per avere spazio e giocare, anche una esperienza in Eccellenza per esempio, in modo tale che maturi in fretta. Con il mister Farina ci sentiamo ogni giorno e monitoriamo eventuali possibili innesti che possano fare al caso nostro. Per rispettare sempre una linea societaria – conclude il Direttore Sportivo – qualsiasi operazione verrà fatta cercando di mantenere sempre il bilancio attuale.

Dello stesso avviso anche mister Francesco Farina. “La partita di Fiuggi – spiega l’allenatore altomolisano – vale come le altre e sarà una prova molto impegnativa per noi. Siamo e rappresentiamo una piccola società sportiva e dobbiamo prima pensare al bilancio e poi ad eventuali nuovi rinforzi”.