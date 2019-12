Calcio serie D, con un classico 2-0 Matelica vince e si conferma bestia nera per l'Olympia

Nella 16^ giornata del campionato di serie D girone F allo stadio Giovanni Paolo II di Matelica, si affrontano le formazioni del Matelica e l'Olympia Agnonese.

Arbitra l'incontro, il sig. Dario Duzel della sez. di (Castelfranco Veneto)coaduviato dagli assistenti: Simone Conte (NA) e Pierpaolo Vitale (SA)



Con la gara di oggi sono 14 le volte in cui il Matelica e l'Agnone si sono affrontate, le statistiche vedono in vantaggio il Matelica, con 9 vittorie contro le 4 dell'Olympia con un solo pareggio.

Ore 14:30, iniziano le ostilità, a battere il calcio d'inizio è il Matelica, che nel corso della gara, farà tanto possesso, tuttavia senza mai creare grosse difficoltà alla squadra ospite.

Ne viene fuori una 1 ^ prima frazione di gioco dove di sostanziale c'è tanto equilibrio, che accompagna la gara fino alla chiusura dei primi 45' di gioco senza reti, e sul risultato di partita.

Il secondo tempo inizia sulla stessa traccia del primo, fino ad arrivare al 57' di gioco, dove a rompere gli equilibri ci pensa l'attaccante Loris Barbetta, che deposita la palla alle spalle del portiere Mejri, portando in vantaggio i Matelicesi.

L'Olympia Agnonese tenta la reazione senza tuttavia riuscire a riequilibrare l'incontro. Quando per l'Olympia, la gara sembra aver preso la strada di una sconfitta con uno stiminzito risultato, arriva all' 86' il rigore a favore del Matelica,va alla battuta dagli 11 metri l'ex di turno, Leonetti, che trasforma.

Raddoppio Matelica, e gara finita non c'è piu tempo e possibilità per recuperare, l'Agnonese esce sconfitta, con il più classico dei risultati 2-0

Nota negativa per LOlympia, ultime tre gare disputate, su nove punti a disposizione, riesce a conquistarne solo uno.