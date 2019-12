Calcio serie D: Agnonese - S.Elpidio, commento pre partita di Lucio Gualtieri

Domenica 22 dicembre 17esima e ultima gara del girone di andata del campionato di serie D" girone "F"

La squadra rivierasca, che domenica sarà ospite allo stadio di Agnone, nelle ultime sette gare disputate su 21 punti disponibili è riuscita a conquistarne solo 1, frutto di un solo pareggio e sei sconfitte. La posizione di classifica con i suoi17 punti la vede al limite della zona playout.

Attualmente attraversa un momentaccio,nonostante riesca ad esprimere buone prestazioni,non viene premiata dai risultati. Domenica al civitelle, sicuramente cercherà di spezzare quel trend negativo che si legge nel curriculum delle ultime sette gare.

L'Olympia cercherà in tutti i modi di conquistare l'intera posta in palio, per tenersi il più possibile lontano dalla zona playout e nello stesso tempo restare agganciata a quel treno di squadre che lottano per entrare nella zona playoff. Zona sicuramente più consona a quella che è l'espressione dell'organico.

Intanto continua l'evoluzione dei movimenti in entrata.

Il presidente Colaizzo, di concerto con l'operatore di mercato, direttore sportivo Elio Ciccorelli, hanno ritenuto opportuno potenziare ulteriormente il parco under, inserendo in organico,i giovanissimi, Gaetano Bellanca, esterno di centrocampo classe 2000 di proprietà del Catania e Andrea Allegretti,centrocampista classe 2001 proveniente da Ferrara di proprietà Spal.

Nelle ultime tre gare disputate i risultati derivanti non sono stati doni ben accetti. Tanto è il rammarico per le due sconfitte rimediate in esterno, ma quel che fa più rabbia ed anche di difficile digestione è il pareggio interno imposto dal Pineto, nei minuti di "additional time". Squadra giovane questa dell'Olympia con una età media di 22,4, chiara espressione dei risultati altalenanti.

Non sarà sicuramente gara facile quella che si andrà ad affrontare, come d'altronde non lo sono state e non lo saranno tutte le altre,visto il sostanziale equilibrio che vige nel torneo.