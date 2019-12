Giochi olimpici invernali giovanili di Losanna: ci sarà anche il 17enne oriundo capracottese Illariuzzi

Gian Maria Illariuzzi, un ragazzo di soli 17 anni, oriundo capracottese (la madre è di Capracotta e il papà, di origini emiliane, ma capracottese di adozione) parteciperà allo Youth Olimpic Games (YOG) di Losanna 2020. In pratica, i Giochi Olimpici Invernali Giovanili. Quindi, Gian Maria ce l'ha fatta. Egli, infatti, è uno dei tre atleti italiani selezionati per lo sci alpino. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco Candido Paglione che, in un post, ne racconta le principali tappe sportive.

"Ha iniziato a sciare all’età di sei anni seguendo la passione dei genitori con le prime gare, quasi per gioco, tra Abruzzo e Molise, per poi riuscire a qualificarsi anche a gare nazionali ed internazionali, sempre con ottimi risultati.

Appassionato di discipline veloci, dallo scorso anno si è trasferito al Nord proprio per migliorare la sua preparazione ed avere l’opportunità di inserirsi nello Sci Alpino di un certo livello.

In Trentino, a Pozza di Fassa, studia e si allena.

Nella stagione in corso ha esordito con una vittoria nel Gigante di Madonna di Campiglio ed il primo posto nella categoria Aspiranti nel Gigante di Alleghe.

Con modestia, determinazione, rinunce e tanti sacrifici, lontano dalla famiglia sta salendo i primi gradini importanti per inseguire il suo grande sogno. Siamo fieri di lui, gli facciamo il miglior in bocca al lupo. E alla mamma Rossana e al papà Pier Maria le nostre felicitazioni sincere".