Calcio serie D, l' Olympia Agnonese non va oltre il pareggio con il Sant'Elpidio: ultimi minuti di gara cade in uno stato di torpore

17^ Giornata campionato nazionale di serie "D" girone "F'

Olympia Agnonese vs Porto S.Elpidio

Tanto per non smentirsi e mantenere fede al motivo ormai diventata prassi, anche oggi nei minuti finali l'Olympia butta alle ortiche una vittoria certa, concedendo ai rivieraschi la possibilità di raggiungere il pareggio. Risultato finale 1- 1

Al fischio iniziale del sig. Alessandro Recchia, della sez. di Nola, ne segue una gara, che non riesce a riscaldare nell'anima e nel corpo gli infreddoliti spettatori presenti al Civitelle.

1^ frazione di gioco dai ritmi blandi, ove comunque L'Olympia mantiene costantemente la supremazia del gioco.

Non tantissime sono le opportunità che l'Agnone riesce a creare, tuttavia le situazioni per andare a rete arrivano al 12' con Visckovic su punizione, palla fuori, 19' e al 22' è Acosta ad impegnare il.portiere Gagliardini, al 25' tiro cross di Nicolao per poco non inganna il portiere ospite che riesce a deviare in angolo. Al 34' è il S. Elpidio ad impegnare Mejri, Porto che si ripete di nuovo nei minuti finale del 1^ tempo con Cucu' che calcia fuori da pochi passi della porta ospitante.

La 2^ frazione di gioco vede l'Olympia mostrarsi più propositiva e l'energia che mette nelle giocate la premiano al 60' quando il direttore di gara decreta un calcio di rigore, per atterramento in area di Nicolao. Alla battuta dagli undici metri va lo specialista Allegra che trasforma e regala il vantaggio all'Olympia.

Il Porto S. Elpidio, non si scompone resta compatto tenendo sempre le linee fra i vari reparti molto strette e corte.

Il mister del Porto Eddy Mengo, inizia una girandola di sostituzioni, utilizzandone tutte le possibili. Si giunge così al 87' e quando il tutto faceva presagire ad una consolidata vittoria dell'Olympia,arriva l'inaspettato pareggio ad opera dell'attaccante Maio, che si ritrova in area da solo per ricevere la palla del pareggio e metterla alle spalle di Mejri. Quando la partita sembra chiusa su risultato di partita, al 93' si materializza la possibilità per il Porto di vincere la gara con la massima punizione concessa dall'arbitro e ne segue anche l'espulsione del difensore Agnonese,Ciampi.

Tutto lo stadio e in piedi con le dita incrociate atte a scongiurare la beffa. Dagli undici metri calcia per il porto, Maio, che si lascia ipnotizzare dal portiere Mejri, che riesce ad evitare la sconfitta parando.

Negli ultimi 3' di recupero non succede più nulla, la gara si chiude sul risultato di parità, che suona tanto di sconfitta. L'Olympia delle certezze viste in precedenza, nelle ultime quattro gare e' apparsa smarrita, ingenua e disattenta e così non riesce a chiudere l'anno nel migliore dei modi, lasciando così tanta amarezza nella tifoseria.