Calcio serie D, un combattente Vastogirardi piegato da un superbo Campobasso: risultato finale 3- 2

AD UN SUPERBO CAMPOBASSO SI OPPONE UN FIERO VASTOGIRARDI CHE VIENE BATTUTO NEI MINUTI FINALI

Derby Campobasso vs Vastogirardi, gara non senza emozioni quella vista oggi allo stadio nuovo Romagnoli di Campobasso.

A dirigere la gara della 17^ giornata del campionato nazionale di serie "D" girone "F" è il sig. Gilberto Gregoris, della sez. di Pescara

Inizio gara che vede il Campobasso, aggredire l'avversario e ricercare il vantaggio sin dai minuti iniziali, cosa che avviene al 6' di gioco con Pistillo. Nemmeno il tempo di riprendere il gioco che i rossoblu, raddoppiano al 7' mandando in gol Zammarchi.

Il Vastogirardi, dovrebbe essere tramortito da tanta veemenza dimostrata dal Campobasso che in solo 7' di gioco si trova sul doppio vantaggio,ma reagisce e dimostra di essere squadra che gioca da veterana,nonostante sia una matricola di questo campionato. Squadra organizzata quella dei Vastesi, che sul rettangolo verde occupano spazi e tempistiche di gioco in modo perfetto.

Tanta applicazione viene premiata al 20' con la rete del bomber Giovanni Kyeremateng, su calcio di rigore. che accorcia le distanze. Vastesi non domi raggiungono il pareggionei nei minuti finali del 1^ tempo 44' con il difensore Mikhaylovskiy.

Si chiude la prima frazione di gioco sulla parità 2 - 2.

I secondi 45' vedono il Campobasso in costante pressione e il Vastogirardi difendersi con ordine, ma l'errore che si può commettere è sempre dietro l'angolo

e al 70' minuto i rossoblu si portano in vantaggio su gentile concessione difensiva dei gialloblu. Vantaggio Campobasso che si protrarrà fino al tetmine delle ostilità. Risultato finale:

Campobasso 3

Vastogirardi 2