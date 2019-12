Olympia Agnonese, sosta di campionato in allenamento nonostante il clima gelido: prossimo impegno il 5 gennaio con il Montegiorgio

Olympia innevata

Dopo il classico format della sosta Natalizia, con l'ultimo turno giocato il 22 dicembre, l' Olympia è tornata immediatamente al lavoro, il giorno 27, per proseguire Il lavoro di preparazione, con la necessità di ricaricare le energie mentali e rimodulare la preparazione fisica e farsi trovare pronti, in vista della seconda parte del campionato e a ridosso della ripresa degli impegni ufficiali, che avverranno il giorno 5 gennaio, data in cui l'Olympia andrà a fare visita alla compagine marchigiana di "Montegiorgio".

Il tutto lo si sta facendo senza non poche difficoltà, considerate le condizioni climatiche e le temperature vicino allo 0° che imperversano sull'alto molise e in particolare su Agnone.

Stamani, 28 dicembre,la compagine Agnonese si allenava nonostante il terreno di gioco del Civitelle fosse ricoperto da una abbondante coltre bianca,(neve) caduta abbondantemente nella giornata di ieri e nella notte.

Tantissime sono le difficoltà, che questa squadra, in tutte le due componenti deve affrontare, difficoltà, logistiche,ambientali e economiche che sicuramente la penalizzano e ne limitano la competitività a differenza di tante altre realtà.

E per queste note realtà che va il plauso al presidente dell'Olympia e a tutti i suoi dirigenti, per l'impegno, per il sacrificio e per lo spirito di abnegazione con cui gestiscono il progetto calcistico di questa cittadina.