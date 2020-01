Calcio serie D Vastogirardi abbattuto dal bel calcio e cinismo della capolista Notaresco

18^ giornata 1^ di ritorno del campionato nazionale di serie "D" girone "F" VASTOGIRARDI vs NOTARESCO

dirige l'incontro il sig.Daniele Giuseppe Cannata della sez. di Faenza

Il Notaresco vince la gara con il risultato di 3 -1 e conferma,ma solo nel risultato di essere padrone e dominatore del campionato di serie D girone F.

I Notareschini, visti oggi sul terreno di gioco del Civitelle di Agnone, dimostrano di essere squadra cinica, che sfrutta al meglio le poche opportunità che l'avversario gli concede.

Il Vastogirardi gioca la gara senza timori reverenziali, nonostante il confronto odierno la vede opposta alla capolista del girone.

La prima frazione di gioco mette in luce un Vastogirardi combattivo, che lotta corre e copre in modo corretto le varie zone del campo. Nei primi 15' colleziona ben sei calci d'angolo, mette alle corde e costringe alla difensiva la regina del girone.La tanta superiorità non viene premiata e al 18' subisce il gol dello svantaggio ad opera di Stivaletta, centrocampista del Notaresco, che nell'unica opportunità a favore riesce a trarne il massimo portando in vantaggio la propria squadra, grazie anche ad una buona dose di complicità dell'esordiente portiere Siaulys.

I Vastesi subita la rete dello svantaggio non si demoralizzano, continuano ad opporsi al più quotato avversario con grande personalità, andando vicino al pareggio al minuto 34' su conclusione di Pettrone, che colpisce il palo a portiere ormai battuto e sulla stessa carambola sul palo colpiscono in successione la traversa su conclusione di Mino. La pressione esercitata dai Vastesi viene premiata al 42' quando Pettrone entra in area Salta in dribbling due avversari e serve un pallone sulla testa del compagno di squadra Bruni, che realizza il meritato pareggio. Chiusa la prima frazione di gioco su risultato di parita 1-1.

Le ostilità del 2^ frazione evidenziano la maggiore esperienza e cinicita' del Notaresco, che al 77' con il suo uomo di maggiore spessore Sansovini, si porta in vantaggio su un'invenzione balistica, colpisce la sfera in semirovesciata e la deposita nell' angolo dove il portiere non può arrivare. I Vastesi accusano un calo di attenzione e subiscono all' 80' la terza rete ad opera del nuovo entrato Liguori. Il Vastogirardi non chiude bene la fase finale di gara, il nervosismo prende il sopravvento ed e' Di Lullo all' 82' a farne le spese, previa l'espulsione. Si chiude la gara con la Vittoria della capolista Notaresco, con il risultato di 1-3 .

Oggi nonostante il Vastogirardi indossasse sulla pelle la frase "VENDEREMO CARA LA PELLE"coniata in settimana dal proprio allenatore Farina, per tenere alta l'attenzione dei suoi, nulla ha potuto contro il colosso Notaresco, dai muscoli possenti e dalle notevoli potenzialità tecniche e tattiche. Squadra che non trova ostacoli ingombranti sulla sua strada e continua la galoppata verso la meta prefissata e programmata d'inizio stagione, che sicuramente la vedrà incoronata quale regina del campionato.