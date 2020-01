Calcio serie D, buon avvio di 2020 per l' Olympia Agnonese: espugnato il campo del Montegiorgio

18^ giornata -1^ del girone di ritorno del campionato nazionale di serie"D"girone "F"

MONTEGIORGIO vs OLYMPIA AGNONESE

Dirige l'incontro il sig.Giuseppe Sassano della sez. Di Padova,

coadiuvato dagli assistenti Francesco Festa di Barletta,Davide Fedele di Lecce.

Nella giornata dell'apertura degli sconti l'Olympia Agnonese, in terra marchigiana, riesce a fare acquisti e torna a casa con nella calza della befana una vittoria da 3 punti.

Sul terreno di gioco del Tamburrini, un' Olympia Agnonese determinata, si impone sui locali rossoblu con il risultato di 0 -1 riprendendosi il maltolto dell'andata che vide vittorioso il Montegiorgio sul terreno del Civitelle.

Un'Olympia decimata dalle decisioni del giudice sportivo e dagli infortuni nel settore difensivo, causa le squalifiche di Ciampi e Allegra e l'infortunato Frabotta quella che oggi si presenta al cospetto del Montegiorgio.



L'Agnonese gioca il 1° tempo da protagonista dominando l'avversario e creando diverse opportunità per andare a rete con Kone, oggi schierato dai mister Rullo e Pizzi, come unica punta in sostituzione dell'infortunato Acosta.

Dopo diversi tentativi effettuati e falliti, la punta Kone, aggiusta la mira e porta in vantaggio l'Olympia 24' con un perfetto colpo di testa, su servizio effettuato da un sempre presente ed efficace Nicolao, complice anche la non perfetta fase difensiva dei locali , che agevolano la realizzazione del vantaggio ospite. La seconda frazione di gioco, viene condotta con attenzione da parte dellOlympia, che controlla l'avversario non concedendogli opportunità per raggiungere il pareggio. Vantaggio e risultato che non cambierà piu fino al termine delle ostilita.

Bella vittoria dellOlympia che vede premiata la voglia, l'applicazione, l'impegno profuso, lo spirito di sacrificio e la determinata volontà con cui il gruppo ha affrontato gli allenamenti che hanno preceduto la gara odierna.