Serie D, qui Olympia Agnonese, ottimi test nell' amichevole con il Carovilli in vista del prossimo impegno di campionato

L'Olympia Agnonese più che mai decisa ad alzare l'asticella

Prestazione super quella di domenica scorsa disputata dall'Olympia allo stadio Tamburrini di Montegiorgio.

Vittoria che recupera in parte le tante insoddisfazioni subite sul terreno amico,dovute al fatto di non avere conquistato in diverse occasioni l'intera posta in palio, sfuggita spesso nei minuti finali di gara.

La vittoria, particolarmente se ottenuta in esterno da vitalità, forza, genera energie positive e alimenta fiducia nei singoli e nel gruppo.A volte poi aver assaporato il miele del successo ha anche l’effetto di limitare la capacità di soffrire, con il rischio di compromettere le vittorie successive.

Bisogna esserne consapevoli: non ci si può ripetere sempre e per sempre, magari alzando di volta in volta l’asticella. Arriverà il momento in cui il traguardo non verrà raggiunto e bisognerà saper gestire un piccolo fallimento con saggezza; accettarne gli insegnamenti, per trasformarlo in uno stimolo a crescere e ripartire.

Vincere aiuta a vincere e L'Olympia piu che mai ne è convinta.

Gli allenamenti continuano con l'impegno,l'applicazione e la determinata volontà del fare bene e scongiurare cali di tensione.

Ieri giovedì nell'amichevole disputata con il Carovilli, squadra di categoria inferiore, i mister hanno provato e sperimentato soluzioni alternative al solito atteggiamento tattico, trovandone buoni riscontri. Soluzioni che si affiancano a tattiche di principio già esistenti, creando valide variabili, applicabili anche a gara in corso. La gestione tecnica così facendo dimostra di avere idee chiare da trasmettere al gruppo che si gestisce, al fine di migliorare e migliorarsi. Bravi!