Serie D girone F, a Jesi il Vastogirardi ottiene la prima vittoria del 2020 per 2-3

Gialloblu che dalle ultime 6 gare di campionato ne vengono fuori con un magro bottino di soli 3 punti , frutto di zero vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Oggi allo stadio Carotti di Jesi, con una prova tutto cuore e forza riesce a chiudere la gara nei minuti finali aggiudicandosi la vittoria con il risultato di 2- 3

Impresa del Vastogirardi, quella di oggi che la vede vittoriosa sulla Jesina, squadra che nelle ultime giornate dava segnali confortanti che la potessero portare fuori dalle sabbie mobili in cui si trova.

I Vastesi nonostante vanno in svantaggio nei primi 16' di gioco con la realizzazione dei leoncelli, ad opera di Nepi, riescono al 24' a raggiungere il risultato di parità con Ruggieri, per portarsi poi al 36' in vantaggio con Pettrone e chiudere così la prima frazione di gioco.

Nella ripresa al 52' i Vastesi subiscono la rete del momentaneo pareggio con il solito Nepi,autore oggi di una doppietta.

La squadra altomolisana ha l'abitudine a giocarsi le gare senza fare calcoli, vuole comunque e sempre vincere e tale costanza la premia al 91' con la realizzazione di Nicolas Pesce, che regala ai suoi una Vittoria importantissima e conquistata su un campo per niente facile.