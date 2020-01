Calcio Serie D: L'Olympia Agnonese in terra romagnola per il tris del 2020

Un inizio 2020 a tutta per la squadra del presidente Colaizzo. Morale altissimo in casa Olympia, il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi, due vittorie coronate da super prestazioni. Vedere una squadra dilettantistica esprimere un calcio che diverte e nello stesso tempo inglobarne anche il risultato, trattasi sicuramente di realtà consolidata e strutturata per esprimersi positivamente nel campionato di competenza.

Non esiste binomio che recita espressione di bel calcio unito a risultati certi, l'Olympia ne sta sfatando il tabù e il dire comune, riuscendo a conciliare e legare ottime prestazioni e continuità di vittorie, Oggi giovedì 16 gennaio, l'Olympia si è confrontata con i ragazzi della juniores nella solita partitella in famiglia, per testare condizioni e schemi

. Gli unici assenti, che non hanno preso parte alla sgambatura , sono l'attaccante argentino Acosta e l'esterno difensivo Diakite. Acosta, reduce da infortunio quindi non del tutto recuperato, svolge ancora un lavoro differenziato. Diakite, assente in quanto trovasi da alcuni giorni a Ferrara, in prova presso la struttura della SPAL, società professionistica che milita nel massimo campionato nazionale, interessata ad un suo eventuale ingaggio futuro.Bella storia che vedrebbe coronare il sogno di un ragazzo dalle grandi potenzialità fisiche e tecniche, oltre alle caratteristiche di ragazzo dai modi per bene.

Domenica 19, l'Olympia si recherà in terra Romagnola, nella città di Cattolica per affrontare nella 3^ gara del girone di ritorno, i giallo rosso del Cattolica San Marino. Le premesse per non interrompere la serie positiva e conseguire il tris di vittorie del 2020 e nella consapevolezza di tutti.

L'Olympia chiede strada, Cattolica permettendo.