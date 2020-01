Calcio serie D, Kyeremateng goleador trascina il Vastogirardi alla vittoria 2-0

20^ giornata 3^ di ritorno

campionato nazionale di serie D girone F Domenica 19 Gennaio 2020

Vastogirardi vs Avezzano

Dirige l'incontro il sig. Marco Mallardi

della sez. di Bari

Assistente: Roberto Maroni di Fermo

Assistente: Justin Dervishi di San Benedetto del Tronto

A guidare l'Avezzano oggi al Civitelle ci sarà il tecnico Mecomonaco ex Olympia Agnonese stagione 2018/2019, richiamato di nuovo al capezzale dei Marsicani, per cercare di trovare la cura giusta che possa portarli fuori da una posizione deficitaria, all'oggi , occupano la terzultima posizione nella classifica generale.

Gara complicata quella di oggi per Mecomonaco e la sua squadra, affrontare il Vastogirardi, non è compito dallo svolgimento facile, non lo è mai stato per nessuno fino ad oggi. Squadra che sa stare in campo, occupa gli spazi, sa essere aggressiva, non concede agli avversari possibilità di giocate.

La gara si svolge secondo le previsioni e il Vastogirardi a farla da padrone, domina gli avversari, li stressa con un continuo pressing in tutte le zone del campo. Tante sono le occassioni potenziali di portarsi in vantaggio, ma bisogna attendere il 44' quando il direttore di gara sig. Marco Mallardi, decreta un calcio di rigore a favore dei Vastesi per atterramento in area ai danni di Kyeremateng, dallla battuta dagli undici metri e lo stesso Kyeremateng che realizza portando in vantaggio il Vastogirardi. Fine primi dei primi 45' di gioco Vastogirardi, 1 Avezzano 0

La seconda frazione di gioco è copia dei primi 45' il motore Vastese ha tanta benzina nei muscoli, non concede pause all'avversario e lo tiene in costante apprensione, andando ripetutamente alla conclusione. Pochissime sono le possibilità che il Vastogirardi concede ai marsicani, che si fanno notare solo su alcuni calci di punizione in prossimità dell'area che non sortiscono effetti letali.

Affinché il Vastogirardi mettesse al sicuro il risultato bisogna attendere i minuti di recupero 92' e sempre più Kyeremateng,che un colpo da biliardo manda al tappeto l'Avezzano realizzando la rete che chiude la gara sul vantaggio Vastese per 2-0