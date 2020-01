“La gara con il Pineto da affrontare con fame e voglia”. Mister Farina presenta la difficile trasferta del Vastogirardi

Domenica 26 gennaio 2020 si affronteranno per la 21° giornata del Campionato Nazionale di Serie D, Girone F, il Pineto Calcio e la Polisportiva Vastogirardi. Una trasferta difficile per la formazione altomolisana rivitalizzata dalle due vittorie consecutive in campionato contro Jesina e Avezzano e in piena corsa salvezza, con una classifica attualmente tranquilla.

Ad analizzare il prossimo match di campionato le parole della guida tecnica della Polisportiva Vastogirardi Francesco Farina.

“Domenica affronteremo una delle corazzate di questo girone, partita per vincere il campionato e con grandi investimenti fatti nel mercato. Basti pensare che i loro giocatori d’attacco – spiega Mister Farina – coprono a dir poco tutto il nostro badget. Una formazione molto forte, ma comunque noi andremo li per giocarcela, come facciamo sempre con tutti e se dovessimo riuscire a portare via qualcosa avremo compiuto una vera e propria impresa.

Una formazione, quella del Pineto, che oltre ad essere forte in avanti – conclude Francesco Farina – ha ritrovato anche importanti equilibri difensivi con l’arrivo di mister Daniele Amaolo. Non saranno del match di domenica di sicuro Pettrone e De Vizia a causa di due differenti tipi di infortunio, stiamo valutando anche le condizioni fisiche di Lepore, ne sapremo di più nelle prossime ore”