Serie D, qui Vastogirardi: i gialloblu pareggiano in zona Cesarini con il Pineto, ed è subito impresa

Domenica 26 gennaio 2020

21° giornata 4^ di ritorno del Campionato Nazionale di Serie D, Girone F

Pineto Calcio vs Pol. Vastogirardi

Dirige lincontro il sig. Francesco Zago della sez. di Conegliano

Coadiuvato dagli assistenti

Cosimo Schirinzi di Casarano

Daniele De Chirico di Molfetta

Una trasferta difficile ma non proibitiva per i giallio blu altomolisani che affrontano si, una squadra costruita per essere protagonista , ma che spesso cade in amnesie tanto da non farla emergere

Ed è così che il Vastogirardi nei minuti finali riesce a raggiungere il meritato pareggio, e chiudere la gara sul risultato

di 1-1

Protagonista assoluta della prima frazione di gioco è il Pineto, che gioca sfruttando al meglio il fattore campo e il sostegno del pubblico amico. Inizio a mille dei Pinetesi che si procurano diverse opportunità per portarsi in vantaggio, 6' di gioco Tomassini si divora una quasi fatta realizzazione, successivamente al 10' si materializza la pressione iniziale che vede la squadra locale portarsi in vantaggio con l'attaccante Festa.

Il Pineto continua a pressare i vastesi nella propria metà campo alla ricerca costante della 2^ realizzazione, ma trovano sulla loro strada ad opporsi alle diverse conclusioni l'ottimo portiere ospite Caparro, bravo in diverse circostanze.

Il Pineto bravo si, ma nella tanta foga di aggiudicarsi e mettere al sicuro il risultato rischia grosso al 15' quando Mino solo davanti al portiere manda la sfera fuori, divorandosi il gol del pareggio. Nonostante i vari tentativi la 2^ rete ad opera dei locali non arriva, permettendo al Vastogirardi di chiudere la prima frazione di gioco, con uno svantaggio minimo. A chiusura del primo tempo 1-0 per i Pinetesi.

I secondi 45' vedono l'immediata espulsione al 5' di gioco del difensore del Pineto, che si lascia espellere per fallo di gioco, limitando e costringendo la propria squadra a giocare la restante parte in inferiorità numerica. Per una buona mezz'ora della ripresa i 22 in campo regalano zero emozioni al pubblico.

La gara la riaccende e la rivoluziona il Vastogirardi negli ultimi 15' minuti di gioco, quando produce il massimo impegno fisico per poter raggiungere il pareggio, riuscendoci in diverse occassioni, al 78" è l'attaccante Bruni, a fare le prove colpendo il palo della porta difesa da Amadio, di nuovo all' 81' è sempre Bruni a mettere i brividi al Pineto, calciando di poco fuori, i vari tentativi vengono coronati al 90' quando uno scatenato Bruni infila la porta dei bianco azzurri, per il gol che sancisce il pareggio e chiude le ostilità permettendo al Vastogirardi di conquistare un ottimo punto che sa tanto di impresa. Considerate le potenzialità dell'avversario e le condizioni ristrette della rosa odierna del Vastogirardi privi di diversi titolarissimi per infortuni e squalifiche.