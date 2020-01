Centro Federale territoriale FIGC di Castel Di Sangro: quattro i giovani della scuola calcio Olympia Agnonese selezionati per la stagione 2019/20

Quattro ragazzi della società Olympia Agnonese Scuola Calcio classe 2007 categoria Esordienti sono stati selezionati e convocati dal responsabile tecnico del centro Federale di Castel di Sangro prof. Gianluca Damiani dopo averli visionati durante una partita a Agnone.

Il centro Federale Territoriale in Abruzzo avviato dalla FIGC e dal Settore Giovanile e Scolastico di Castel di Sangro è il primo polo di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che saranno seguiti da tecnici federali sia sul campo con allenamenti specifici, ma saranno coinvolti anche in Workshop e altre attività. Nel centro Federale i giovani calciatori vengono monitorati nel medio – lungo termine e inseriti in un percorso di formazione tecnico-sportiva coordinato, che tende a ridurre la dispersione dei talenti, a definire un indirizzo formativo ed educativo centrale e a contrastare l’abbandono dell’attività sportiva da parte dei giovani.

I giovani calciatori selzionati sono:

Manuel Pazzola

Stefano Del Castello

Simone Misischia

Alessandro Antenucci

Oggi 27 gennaio il primo raduno e la prima lezione alla presenza anche dei genitori. Grande soddisfazione in casa Olympia. Il responsabile del settore giovanile Sica ha dichiarato: "interessante obiettivo raggiunto, la serietà e la programmazione della scuola calcio alla fine paga".

Molto entusiasmo anche da parte dei genitori dei quattro ragazzi selezionati che hanno avuto un incontro con i responsabili del centro e con i mister e soddisfatti per la bella esperienza che si apprestano a condividere i loro ragazzi , con altre realtà sportive di fuori regioni e con nuovi compagni di squadra