Serie D, col morale alle stelle l' Olympia Agnonese si prepara alla prossima gara col Giulianova

Dolce settimana quella che si vive in casa Olympia, squadra che torna ad allenarsi in prospettiva della gara di Giulianova ,con il morale altissimo,cosciente delle prestazioni che si stanno mettendo in campo partita dopo partita.

L'entusiasmo creatosi è figlio dell'organizzazione e compattezza, cosa che i granata stanno ottenendo,con il lavoro che viene svolto quotidianamente sul terreno di gioco.

Le partite che verranno compresa quella di domenica non serviranno a misurare l'ambizione. Bisognerà cercare di fare sempre meglio,"pensando passo dopo passo". La partita della vita è quella che ti spinge a dire: vogliamo fare una buona prestazione. L'entusiasmo dei tifosi è ad alti livelli: Si, l'entusiasmo è alto in tutto l'ambiente, perchè la squadra sta lavorando nella giusta maniera, si percepisce che si sta creando qualcosa di buono e importante. Si, stanno costruendo basi importanti al di là del risultato ma da come lo ottieni,da quello che riesce la squadra a trasmettere ai tifosi.

L' Agnone di oggi da una immagine di squadra con le idee chiare che cerca quotidianamente di lavorare per trovare una identità tattica definita: dimostrazione che quando entra in squadra chi fino a questo momento ha giocato meno, sa esattamente cosa deve fare. Si continua a lavorare per cercare di trasformare il punto interrogativo con cui la squadra veniva giudicata nelle primissime gare della stagione, in un punto esclamativo.