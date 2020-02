Serie D, qui Vastogirardi: un Tolentino ostico espugna il Civitelle di Agnone: 1-3 il risultato, salvezza centrabile

Domenica 2 Febbraio 2020

22^ giornata campionato nazionale

di seria "D" girone "F"

U.S. Vastogirardi vs Tolentino 1919

Terna Arbitrale:

Arbitro: Marco Menozzi (Treviso)

Assistente: Antonio Conte (Taranto)

Assistente: Ivan Alexandrovic (Bari)

È un Tolentino in ottime condizioni fisiche e mentali quello visto oggi allo stadio civitelle di Agnone e con tali credenziali si aggiudica e vince la gara con il risultato di 1-3

La gara, nei primi 15' di gioco ristagna su una fase di non belligeranza, entrambe le compagini cercano di non esporsi a ripartenze che possano agevolare gli attaccanti su situazioni di mancato equilibrio. La gara potrebbe volgere a favore del Vastogirardi al 27' di gioco, quando il direttore di gara il sig. Marco Menozzi assegna un calcio di rigore al Vastogirardi, si incarica della battuta dagli undici metri l'infallibile Kyeremateng, che incredibilmente manda la sfera ad impattarsi sulla traversa, mancando il possibile vantaggio per i giallo blu.

Lo scampato pericolo nelle fila del Tolentino funge da stimolo e lo porta a giocare in modo più propositivo, diventa padrone del gioco e crea diverse opportunità per portarsi in vantaggio, la più propizia delle occasioni la crea con Minozzi, al 34' di gioco quando lo stesso attaccante a porta sguarnita calcia sul palo divorandosi una facile realizzazione.Nonostante la supremazia esercitata dai cremisi, il Vastogirardi riesce a chiudere la prima frazione di gioco sul risultato di parità. La seconda frazione di gioco recita una storia diversa il vantaggio per il Tolentino arriva al 50' di gioco con l'attaccante Padovani, su una evidente disattenzione della difesa del Vastogirardi. Tolentino vuole a tutti i costi la vittoria e gioca in costante proiezione offensiva, fino al raggiungere il doppio vantaggio con Minozzi, al 67'.

Il risultato sembra essere il KO definitivo per il Vastogirardi, ma così non è, la reazione c'è e la si vede al minuto 73' quando con Pesce, riesce ad accorciare le distanze. Il tempo per un possibile recupero del risultato ci sarebbe, ma il Tolentino, non mostra più il fianco e giunti al 90' mette al sicuro il risultato con la doppietta di Padovani, che realizza la terza rete,chiudendo le ostilità e decretando la vittoria del Tolentino.

I timori rilevati in settimana dal tecnico Farina, si sono dimostrati più che mai attendibili, a punire il Vastogirardi sono stati i due temibili attaccanti Padovani e Minozzi.

Risultato che comunque non modifica la realtà della squadra altomolisana, punti e gare per poter centrare la salvezza ce ne sono ancora tante.