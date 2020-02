Calcio, Olympia Agnonese presente al workshop tecnico di Castel di Sangro sulla figura del talento: tra i relatori Gianluca Damiani e Christian Manfredini

Lunedì 3 febbraio 2020 presso il Centro Federale Territoriale di Castel di Sangro si è svolto il secondo incontro previsto del workshop tecnico denominato "L' Obiettivo del Programma di Sviluppo Territoriale".

L' argomento principale oggetto di un successivo dibattito è stato interamente dedicato alla figura del "Talento". Nel corso dell'incontro il Responsabile Tecnico del CFT Gianluca Damiani e l'ex calciatore Christian José Manfredini, cresciuto nelle giovanili della Juventus e successivamente nel Chievo Verona degli Anni Duemila, hanno illustrato quali sono gli elementi che contraddistinguono la figura del "Talento", tra cui i principali sono l'apprendimento, la costanza, l'adattabilità e la persistenza, con riferimento imprescindibile alla crescita e all'evoluzione che caratterizza il singolo giocatore nel prosieguo della sua carriera calcistic

Molti Tecnici e Allenatori delle Scuole Calcio presenti hanno provato a fornire ciascuno una definizione e un concetto inerente al tema del dibattito e tutti sono stati concordi nel ritenere che il "Talento" è un'abitudine, un'attitudine o più precisamente una dote innata personale in grado di compiere un gesto o di esprimere un insieme di qualità o di potenzialità che risultano più difficili da mettere in pratica da altri, in quanto non dotati. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati anche i fattori che influenzano e determinano la crescita e che possono essere personali, interpersonali e transpersonali. All'incontro per la Polisportiva Olympia Agnonese erano presenti il Prof Fernando Sica, il Tecnico dei Primi Calci e dei Pulcini Yannick Brisotto e il Tecnico e Collaboratore degli Esordienti Gianluca Castagnelli.