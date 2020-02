Calcio serie D: Orgoglio e spirito sannita animano il Vastogirardi che raggiunge il pareggio in terra marchigiana

Domenica- 09- Febbraio 2020

6^ giornata di ritorno campionato nazionale di serie "D" girone "F"

Partono a fari spenti i giallo blu del Vastogirardi e subiscono nei primi minuti di gioco la pressione dei locali, ma avendo una buona organizzazione difensiva riescono a gestire e contenere l'avversario senza concedergli opportunità. L'organizzazione dimostrata li porta a raggiungere una situazione di vantaggio quando al 16' Ruggiero su calcio di punizione sfrutta quella che è la sua specialità depositando la sfera in rete.

La gara si accende e l'immediata reazione dei rivieraschi si materializza al 20' con la rete del pareggio messa a segno da Ruzzien. Pochissimo è il tempo di riflessione da parte dei Vastesi che al 24' su calcio di rigore trasformato da Maio, subiscono la seconda rete che chiude la prima frazione di gioco, con il vantaggio dei locali.

Il ritorno in campo dopo l'intervallo pare aver date nuove energie alle due compagini, si affrontano a viso aperto senza tatticismi, entrambe alla costante ricerca di un risultato positivo che permetta di allontanarsi il più possibile dalla zona playout. Il sorprendente Vastogirardi raggiunge al 71' il pareggio con capitan Ruggiero e sempre su calcio di punizione firmando così la sua personale doppietta. Le sorprese in questa gara pare non vogliamo mai finire e al 78' il Porto Sant'Elpidio si porta di nuovo in vantaggio, con Cuccù, su un'ulteriore calcio di rigore concesso dal direttore di gara sig. Davide Santarossa della sez. Di Pordenone.

Siamo sul finale di gara tutto il pubblico rivierasco è in trepida attesa del fischio finale che sancisca la vittoria dei propri beniamini, ma l'orgoglio e lo spirito combattente dei Sanniti, a loro sconosciuto, emerge al 90', con la zampata vincente dell'attaccante Pesce, che firma e chiude la gara sul giusto pareggio. Gli altomolisani conquistano un punto sul terreno di gioco di una diretta concorrente alla lotta salvezza, punto che fa tantissimo morale e muove la classifica verso l'obiettivo societario che porta il nome di "salvezza"

Sant'Elpidio 3- Vastogirardi 3