Serie D, tre bombe dell'Olympia demoliscono la resistenza della Sangiustese: l' arbitra Debora Bianchi convalida 3- 0

Valanga Olympia, demolita la Sangiustese con un tris di gol

Domenica 9 Febbraio 2020

6^ di ritorno del campionato nazionale di serie "D" girone "F"

Olympia Agnonese vs Sangiustese

Nel calcio tutto è complicato dalla presenza della squadra avversaria e oggi una discreta Sangiustese riesce a tenere testa all'Olympia nei primi 40' di gioco. Le gare durano 90' e il finale sancisce la vittoria dei granata con il risultato di 3-0

Una Sangiustese, dall'atteggiamento guardingo, quella schierata oggi in campo dal tecnico Campedelli, squadra molto bassa con i centrocampisti che schermano nella propria metà campo, cercando di arginare la fase offensiva portata dall'Olympia.

Non si può essere fenomeni tutti i giorni dell'anno e oggi i granata in una gara in cui hanno trovato un'opposizione estrema da parte degli ospiti, complice anche una prestazione non brillante si vedono costretti agli straordinari prima di raggiungere il vantaggio, che arriva al minuto 42' su calcio di rigore trasformato dall'infallibile Allegra, alla 5^ rete stagionale, difensore dai piedi buoni,che non lascia possibilità di intervento all'esperto portiere ospite Chiodini.

Vantaggio Olympia e chiusura dei primi 45' di gioco.

I secondi 45' minuti di gioco vedono un Agnone che mette in campo la prestazione che tutti si aspettavano e seppure ridotta in dieci per l'espulsione del centrocampista Minicucci resta comunque "dirompente" per personalità, forza fisica,e qualità, caratteristiche che in solo 10' minuti di gioco demoliscono la resistenza dei Sangiustesi e il giustiziere Acosta al 52' e al 56' a portare a tre le reti dell'Olympia, siglando in solo 4' una doppietta personale, coronata da due gol spettacolari che ricompensano i numerosi pagantidel prezzo del biglietto.

I restanti minuti di gara sono costellati da tanta accademia e avvicendamenti che permettono di tirare il fiato e dare opportunità a chi a giocato di meno. A dirigere la gara che vede l'Olympia vittoriosa è la sig. Deborah Bianchi della sez. di Prato, che dimostra grande personalità, distinguendosi per la presenza costante su tutte le azioni di gioco assumendosi le responsabilità e decisioni su le varie circostanze di dubbi che la gara presentava.