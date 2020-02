Serie D girone F, qui Olympia: l'opinione di Gianluca Castagnelli, la partita si sveglia nei secondi 45 minuti

Continua la serie positiva dell'Olympia Agnonese che al Civitelle nell'incontro di calcio valevole per la 23 giornata del Campionato di Serie D batte la Sangiustese con un netto 3-0. La partita nei primo venti minuti non è stata entusiasmante, anzi piuttosto contratta e con ritmi bassi e gioco spezzettato. Con il passare dei minuti l' Olympia Agnonese ha cominciato gradualmemte a imporre il proprio gioco sulle fasce sboccando il risultato grazie a un calcio di rigore trasformato al 28' dal difensore Emanuele Allegra

Poi sul finire del primo tempo la partita si è innervosita per l'ingiusta espulsione del n.10 dell'Olympia Agnonese di Minicucci

Nella ripresa, malgrado l'inferiorità numerica, l'Olympia Agnonese riesce a dare più continuità e alla sua manovra e soprattutto una migliore fluidità. E al 51' minuto raddoppia grazie a Pablo Acosta che, dopo essere stato servito in profondità da un perfetto lancio dalle retrovie di Viscovich, segna il gol del 2-0 con uno splendido tiro di controbalzo in diagonale calciato dal vertice dell'area di rigore che si insacca all'angolo.

Cinque minuti dopo sempre Acosta segna il terzo con un pregevole e delizioso pallonetto d'esterno destro che sorprende il portiere della Sangiustese. La doppietta dell'attaccante argentino mette al sicuro un risultato in favore dell'Olympia Agnonese mai in discussione sancendo il 3-0 definitivo. Poi altre occasioni sciupate dalla squadra di Rullo che potevano rendere il punteggio ancora più rotondo. Con questo successo l'Olympia Agnonese centra il settimo risultato utile consecutivo e consolida il suo quinto posto solitario salendo a quota 39 punti in classifica