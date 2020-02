Olympia Agnonese, domenica trasferta laziale a Fiuggi con l' obiettivo vittoria per raggiungere i fatidici 42 punti

Domenica 16 febbraio 2020, l'Olympia giocherà in terra laziale la 7^ gara del girone di ritorno, affronterà allo stadio "Capo ai Prati" l'atletico calcio Fiuggi.

La promessa da parte della compagine del presidente Colaizzo è quella di volere continuare a regalare soddisfazioni al proprio pubblico,la voglia è fatta di buoni propositi e vista nella prospettiva che in caso di vittoria garantirebbe il raggiungimento di 42 punti nella classifica generale, punti ritenuti sufficienti a conservare la categoria anche per la stagione successiva,unito alla soddisfazione societaria perché si andrebbe a centrare con largo anticipo il primo obiettivo stagionale.

Le premesse per poter conservare l'attuale stato di classifica e continuare a coltivare obiettivi di vertici, si possa realizzare e materializzare, tali ambizioni si fondano su acquisite certezze certificate da prestazioni e risultati ottenuti fino ad oggi sul campo. Da par suo il Fiuggi è chiamato a riscattare la sconfitta e la prova incolore che l'ha visto protagonista in negativo domenica 9 sul terreno di gioco del Montegiorgio Gara difficile in considerazione della forza dell'avversario che si andrà ad affrontare, scontro aperto sicuramente a qualsiasi risultato.