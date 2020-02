Serie D qui Vastogirardi: i gialloblù battono il Vasto 2-1 salvezza anticipata a un passo

Domenica 26 Febbraio 7 giornata campionato nazionale di serie "D" girone "F"

Vastogirardi vs Vastese calcio 1902

Compito difficile per il Vastogirardi, incontra oggi un avversario che si rivela ostacolo temprato da quando mister Silva ne ha assunto la conduzione tecnica. Gli altomolisani non conoscono resa e con una prestazione sempre più sorprendente costringono un quotato avversario a subirla nel gioco e nel risultato, finale 2-1

La gara sin dalle prime battute si dimostra aperta priva di forme speculative, le due formazioni cercano la conquista dell'intera posta in palio, a divertire il pubblico presente sono i continui capovolgimenti di fronte. La Vastese agisce con azioni corali che trovano nella fase difensiva un attento Vastogiradi, che risponde alle azioni avversarie con Pettrone posizionato tra le linee pronto a far ripartire la propria squadra e creare costanti apprensioni e pericoli con i suoi spunti personali, uomo in più che col passare dei minuti diventa vera spina del fianco per la difesa ospite.

29' di gioco ennesima incursione personale di Pettrone, bravo l'estremo difensore Vastese a mettere in angolo. Le opportunità per sbloccare il risultato si susseguono da entrambe le parti,passano i minuti e la pratica dei primi 45' di gioco va in archivio sul risultato di parità. La seconda frazione vede la Vastese in costante proiezione offensiva alla ricerca della rete per aggiudicarsi l'incontro ma l'avversario Vastogirardi, dimostra di essere squadra da risorse infinite, attenta, aggressiva,veloce e pronta ad affondare il colpo decisivo,cosa che avviene al 71'di gioco su una azione personale di Pettrone che riesce a procurarsi il fallo da rigore su una opposizione ingenua da parte di Di Filippo,

La trasformazione dagli undici metri e dello specialista Kyeremateng, per il vantaggio giallo blu. Il Vastogirardi non si accontenta cerca la seconda rete per blindare il risultato, cosa che gli riesce all'83' con Mino' che timbra con la sua firma la 2^ realizzazione.

I minuti finali di gara sono tutti della Vastese, che al 90' riesce ad accorciare le distanze con Di Filippo e tentare poi nei 5 minuti di recupero un forcing forsennato e finale con brivido che lo porta vicino al pareggio, ma trova un'ottima opposizione del portiere, sospiro di sollievo e fischio finale del direttore di gara sig.Enrico Gigliotti della sez.di Cosenza

Un Vastogirardi, che chiude la gara odierna dimostrando praticità, adattamento e soprattutto grande spirito di sacrificio, gioca un calcio facile che lo vede sempre più proiettato verso una salvezza a portata di mano e con largo anticipo