Serie D, torna il derby dell' Altomolise tra Agnone e Vastogirardi: tra le due tifoserie é emozione e ricerca del successo

L'attesa che precede una competizione sportiva è un mix di emozioni e sensazioni che i protagonisti vivono, ma nel caso di domenica 23 febbraio, il livello di attenzione e di ansia, ha delle particolarità trattandosi di un derby. Questo provoca nei protagonisti sensazioni che senti sotto pelle. Cose che non vedi, che non puoi toccare e nemmeno udire, ma che si percepiscono.

Cose che si palesano con qualche minuto di anticipo e somigliano a una lieve corrente, che troverà il suo punto di eliminazione solo dopo il fischio di inizio gara.

Olympia Agnonese e Vastogirardi tornano ad affrontarsi a circa 4 mesi di distanza dall'ultima volta, quando i granata , superando proprio i cugini vastesi con il risultato di 2-1 iniziarono un buon percorso fatto di risultati positivi e convinzioni delle potenzialità presenti in squadra, per poter ambire al raggiungimento di traguardi più prestigiosi,che vanno oltre una semplice salvezza.

Che derby sarà? E come lo vivono le due compagini.

Per i granata, adrenalina a mille, voglia di riscatto e ambizione di portare a casa i tre punti in una sfida dal sapore unico fatto di prospettive per mantenere viva la posizione in zona playoff.

Per il Vastogirardi, voglia di bottino pieno, per continuare a stupire con risultati positivi e raggiungimento anticipato del mantenimento della categoria. Vittoria che vedrebbe le distanze di classifica dagli Agnonesi, ridotte a solo tre lunghezze.

Possiamo tranquillamente dire che sarà una sfida d'alta classifica, viste le posizioni che attualmente le due altomolisane occupano e che permettono ad entrambe di osservare tantissime squadre dall'alto in basso.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori esprimono le seguenti convinzioni:

Tutti e due vogliamo vincerla,l'attesa si sente,ma nella maniera giusta e domenica pomeriggio, dopo il triplice fischio, partirà qualche sfottò ma non la si vive con esagerazione. Sappiamo di aver fatto qualcosa di buono, l’abbiamo fatto vedere e vogliamo proseguire il nostro cammino. Prevediamo una bella battaglia, sarà importante mantenere alta la concentrazione per tutto il match.