Una donnola bianca immortalata dallo scatto fulmineo di Crudele, DS dell' Asd Vastogirardi calcio

Una donnola bianca, immortalata da uno scatto veloce del DS del Vastogirardi Calcio, Antonio Crudele, questa mattina alle ore 2.15. L'animale si aggirava probabilmente in cerca di cibo, nei pressi dell'abitazione del direttore sportivo a Vastogirardi Is.

Il diretttore sportivo deve essere stato necessariamente pronto e velocissimo per poter realizzare questo scatto. La donnola e' un animale molto veloce, caccia e si muove di notte, e si adatta a diversi habitat.Complimenti doppi al Direttore, per lo scato fotografico e soprattutto per i successi della squadra di Vastogirardi nel campionato di Eccellenza che si e' aggiudicata il passaggio in finale di Coppa Italia regionale con 9 vittorie consecutive su 9 partite