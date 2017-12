Come da previsioni puntualissima è caduta la neve in Alto Molise e Alto Vastese, nelle prime ore del mattino. Panorami da fiaba al risveglio a Vastogirardi, Capracotta, Pescopennataro, Castiglione MM, Schiavi d'Abruzzo. Nella foto copertina e nella galleria fotografica Vastogirardi IS, alle ore 8.00

Ph Antonio Crudele